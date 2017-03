V zámoří uzavírají v zisku

30.03.2017 22:16

Čtvrtý den v řadě uzavírají akciové trhy za mořem v ziscích. K dobrému výsledku napomohly výroky členů FED o jestřábí politice, rostoucí cena ropy a posilující dolar.Index Dow Jones +0,33 % na 20728,49 b.Index S&P 500 +0,29 % na 2368,06 b.Index Nasdaq Composite +0,28 % na 5914,344 b. Index S&P 500 +0,29 % na 2368,06 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,2 % Utility -0,7 % Průmysl +0,5 % Nezbytná spotřeba -0,2 % Energie +0,5 % Základní materiály 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna ConocoPhillips (COP) +8,4 % Akamai Technologies (AKAM) -4,6 % Freeport-McMoRan (FCX) +4,6 % CF Industries Holdings (CF) -3,9 % Seagate Technology (STX) +3,1 % VF Corp (VFC) -3,7 % Capital One Financial Corp (COF) +2,9 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) -3,2 % Western Digital Corp (WDC) +2,9 % Perrigo (PRGO) -3,0 % Martin VarechaFio banka, a.s.