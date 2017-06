Valná hromada ČEZu schválila výplatu dividendy ve výši 33 korun na akcii

22.06.2017 08:46

Rozhodným dnem je 27. červen. Výplata bude probíhat od 1. srpna až do konce července 2021.Středeční valná hromada ČEZu včera v podvečerních hodinách schválila výplatu dividendy akcionářům ve výši 33 korun na akcii před zdaněním. Akcionářům tak bude vyplacena částka ve výši 17,8 miliardy korun, z čehož 12,4 miliardy připadne státu. Ministerstvo financí tento rok protinávrh nepředložilo. ČEZ použije na výplatu dividendy 8,8 miliardy korun z loňského zisku firmy. Zbytek posléze vyplatí z nerozděleného zisku minulých let. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 27. červen. Akcionáři společnosti včera na valné hromadě schválili také návrh vedení na posílení postavení dozorčí rady. Již dříve mluvčí ČEZu Ladislav Kříž potvrdil, že u investic nad půl miliardy korun realizovaných dceřinými společnostmi bude představenstvo potřebovat souhlas dozorčí rady. Ta má také nově být informována na pravidelné bázi o struktuře příjmů zaměstnanců ve vedení na určitých pozicích. Zdroj: Bloomberg, ČTKFrantišek MašekFio banka, a.s.