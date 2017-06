Valná hromada Kofoly schválila výplatu dividendy ve výši 13,50 korun na akcii

Celková dividenda činí 20,50 korun na jednu akcii. Zbývajících 7 korun již bylo vyplaceno jako záloha na dividendu.Valná hromada společnosti Kofola dnes schválila dividendu ve výši 13,50 korun na akcii. Na výplatu dividend svým akcionářům Kofola vyčlenila celkem 457 milionů korun z loňského zisku a taktéž nerozděleného zisku z minulých let. To se rovná výplatě 20,50 korun na jednu akcii. Firma však již vyplatila 156 milionů korun, tedy 7 korun na akcii, jakožto zálohu na dividendu. Nyní akcionáři dostanou zbylých 13,50 korun na akcii. Dividenda je splatná 21. července. Akcie Kofoly se dnes na pražské burze obchodují v v červených číslech, když klesají o 0,81 % na 430,90 korun. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.