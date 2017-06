Valná hromada Unipetrolu schválila návrh představenstva na dividendu ve výši 8,30 Kč na akcii

08.06.2017 08:56

Rozhodným dnem je 31. květen. Splatnost dividendy je 7. září, výplata skončí 7. září 2021.Valná hromada Unipetrolu včera po takřka 13 hodinech jednání schválila návrh představenstva na dividendu ve výši 8,30 Kč na akcii. Společnost tak vyplatí svým akcionářům celkem 1,5 miliardy korun, z čehož 47 milionů je nekosolidovaný zisk Unipetrol a.s. Zbytek jsou nerozdělené zisky z minulých let. Valná hromada byla výrazně ovlivněna spory s minoritními akcionáři společnosti spojenými se skupinou J&T. Zhruba dvě hodiny zabralo po startu valné hromady zvolení jejího předsedy Karla Dřevínka. Dalších devět hodin se projednával bod týkající se zprávy představenstva firmy za loňský rok, kde minoritní akcionáři vystupovali s mnohými připomínkami. Důležitým bodem je zejména koupě firmy Spolana, která je investory spojenými s J&T dlouhodobě kritizována. Rozhodným dnem pro právo na dividendu společnosti je 31. květen. Splatnost dividendy je 7. září, výplata skončí 7. září 2021. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek MašekFio banka, a.s.