Varšavská burza potřetí v záporu

30.06.2017 18:26

Index WIG 30 oslabil o 0,9 % na 2663,68 b.Varšavská burza potřetí v řadě ztrácela. Nejhorší výkon v pátek podaly akcie plynařské společnosti PGNiG (PGN; -3,1 %), Kernelu (KER; -3 %) a zpracovatele ropy PKN Orlen (PKN; -2,7 %). Ten dnes měl valnou hromadu, na které výkonný ředitel Wojciech Jasinski řekl, že by výsledky společnosti mohly být „velmi dobré“ vzhledem k příznivým obchodním podmínkám i interním krokům, aniž by blíže specifikoval časový úsek. Nejvíce rostly akcie Bank Millenium (MIL; +3,3 %) a telekomunikační společnosti Cyfrowy Polsat (CPS; +2,2 %), která provozuje i televizní kanály. Její akcie těžily ze zprávy, že zákonodárci vládní strany Právo & Spravedlnost přestali pracovat na zákoně, který by zpřísnil výběr poplatků za TV. Index WIG 30 -0,9 % na 2663,68 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Bank Millennium (MIL) +3,3 % PGNiG (PGN) -3,1 % Cyfrowy Polsat (CPS) +2,2 % Kernel (KER) -3,0 % Kruk (KRU) +1,3 % PKN Orlen (PKN) -2,7 % Alior Bank (ALR) +1,1 % PZU (PZU) -2,2 % Synthos (SNS) +1,0 % Energa (ENG) -2,2 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.