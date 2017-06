Varšavská burza ztratila nejvíce za poslední měsíc

12.06.2017 17:36

Index WIG 30 odepsal 1,5 % na 2649,07 b.Polský akciový index WIG 30 dnes oslabil nejvýrazněji za poslední měsíc. Do Polska se přenesl negativní sentiment z USA a Asie. Nejhorší výkon podaly akcie ukrajinské agrární společnosti Kernel (KER; -4,2 %) a banky Alior (ALR; -3,9 %), kterou kontroluje pojišťovna PZU (PZU; -1 %). Banka dnes oznámila výrazné změny v managementu, které jsou podle analytika Haitongu Kamila Solarskiho negativní, protože se zdá, že budou větší, než jen výměna výkonného ředitele. Navíc hrozí, že bývalý ředitel a zakladatel Wojciech Sobieraj by se mohl zbavit svého podílu. Přes procento si připsaly akcie Bank Millennium (MIL; +1,1 %), ty však do plusu poslala až závěrečná aukce. Index WIG 30 -1,5 % na 2649,07 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Bank Millennium (MIL) +1,1 % Kernel (KER) -4,2 % Grupa Azoty (ATT) +0,6 % Alior Bank (ALR) -3,9 % Tauron (TPE) +0,3 % PKP Cargo (PKP) -3,7 % Energa (ENG) 0,0 % Jastrzębska (JSW) -3,6 % Orange Polska (OPL) 0,0 % mBank (MBK) -3,4 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.