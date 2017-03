Velká Británie aktivuje článek 50 ohledně výstupu z EU 29. března

20.03.2017 12:46

Theresa May spustí dvouletý proces výstupu Británie z Evropské Unie aktivováním článku 50 již na konci měsíce, konkrétně 29. března. Britský velvyslanec Sir Tim Barrow o tom informoval předsedu Evropské rady Donalda Tuska v pondělí ráno. Formální dopis bude do Bruselu doručen příští středu. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.