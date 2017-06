Velké technologické firmy táhnou Nasdaq z historického maxima do více než 1,5% ztráty

09.06.2017 20:16

Technologický index Nasdaq Composite po otevření spolu s indexy S&P 500 a Dow Jones atakoval historická maxima, poté však obrátil do červených čísel a aktuálně ztrácí přes 1,5 %.Za obratem sentimentu by mohla stát analýza Goldman Sachs, ve které analytici investiční banky píší, že nízká volatilita akcií označovaných značkou FAAMG – Facebook (FB; -3,1 %), Amazon (AMZN; -2,6 %), Apple (AAPL; -3,2 %), Microsoft (MSFT; -3,1 %) a Alphabet (GOOGL; -2,9 %) vede investory k podcenění rizika spojených s jejich držbou, což by mohlo potenciálně zvýraznit volatilitu směrem dolů v případě změny podmínek. Pokud by tyto jmenované akcie byly sektor sám pro sebe, měly by nejnižší realizovanou volatilitu na trhu, ještě menší než u sektorů nezbytné spotřeby a utilit, píší analytici. Tyto akcie podle nich zahrnují rizika cykličnosti, technologických změn a regulatorních zásahů. Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.