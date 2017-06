Verizon uzavřel převzetí internetových aktivit Yahoo!

14.06.2017 11:00

Verizon spojí koupené aktivity Yahoo! s divizí AOL, čímž vznikne společnost Oath. Zbylá část Yahoo!, které se akvizice netýká, se přejmenuje na Altaba a bude se soustředit již jen na své investiční aktivity. Marissa Mayerová z firmy odchází.Americká společnost Verizon Communications podle včerejších zpráv již dokončila převzetí internetových aktivit firmy Yahoo!, které ji v celku vyšly na 4,48 miliardy dolarů. Největší mobilní operátor ve Spojených státech spojí internetovou činnost Yahoo! s divizí AOL, kterou koupil předloni za 4,4 miliardy dolarů. Spojením aktivit Yahoo! a AOL tak vznikne společnost Oath. Šéfovat nově vzniklé firmě bude dosavadní ředitel AOL Tim Armstrong. Ten se minulý měsíc nechal slyšet, že Oath by podle něho měl mít celosvětově zhruba 1,3 miliardy zákazníků. Agentura Reuters před několika dny přisla s informací, že Verizon má v plánu zrušit po spojení aktivit Yahoo! a AOL zhruba 2 tisíce pracovních míst. Marissa Mayerová po uzavření obchodu z Yahoo! odchází. „Vzhledem k podstatným změnám mé role opouštím společnost. Yahoo! však opouštím s pocity nostalgie, vděčnosti a optimismu“, napsala bývalá generální ředitelka v úterním dopise zaměstancům. Zbylá část Yahoo! bude přejmenována na společnost Altaba a bude fungovat již jen jako investiční společnost. Jejími primárními aktivitami v současné chvíli budou podíly ve firmách Alibaba (15 %) a Yahoo! Japan (35 %). Akcie Verizonu včera uzavřely na 46,46 dolarech za akcii. Verizon Communications Inc (VZ) včera uzavřely na 46,46 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 189,5 P/E 12,4 Vývoj za letošní rok (%) -13,0 Očekávané P/E 12,4 52týdenní minimum (USD) 44,5 Prům. cílová cena (USD) 50,4 52týdenní maximum (USD) 57,0 Dividendový výnos (%) 4,9 Zdroj: ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.