Veselí na Wall Street pokračuje, Nasdaq (opět) na maximech

25.04.2017 21:00

Zámořské akciové indexy po solidních výsledkových reportech předních amerických společností registrují tučné zisky, posouvající technologický Nasdaq přes psychologickou metu 6000 bodů na rekordní úroveň, když aktuálně zpevňuje o 0,75% na 6028 bodů. Ještě lépe se vede užšímu indexu DJIA, posilující o 1,2% přes hladinu 21000 bodů, kde se naposledy pohyboval v úvodu března.Růstový koktejl namíchaly veskrze příznivé kvartální výsledky (Du Pont +3,4%, McDonald’s +5,4%, Caterpillar +7,7%, 3M +0,5%), pokračující povolební (Francie) optimismus v Evropě, příznivá data z US trhu nemovitostí i očekávání z blížícího se představení tamních masívních daňových škrtů. Na programu je zítra a hovoří se o historickém milníku v čele se snížením korporátní daně z 35% na 15%. Růstu dominuje sektor základních materiálů (+1,5%) a finanční společnosti (+1,1%), jimž nahrává do karet růst tržních výnosů. Naopak pod prodejním tlakem se pohybují defenzivní – dividendové – sektory, když telekomunikace i utility shodně odepisují 0,4%. Logicky se nedaří ani drahým kovům. Stříbro ztrácí 2% s posunem na 17,57 USD/oz, zlato pak odepisuje bezmála 1% na 1264 USD i přes pokračující pokles amerického dolaru (EUR/USD aktuálně na 1,094, tj. +0,6%). Vedle Caterpillaru si dnes připisuje solidní zisk po kvartálním reportu i přední dodavatel laboratorních nástrojů Waters Corp (WAT +6,8%). Do popředí a na nová historická maxima se posunul i poskytovatel video obsahu Netflix (NFLX +6,3%) po oznámení o vstupu na čínský trh. Naopak v suterénu se nachází po slabých čtvrtletních výsledcích akcie Ryder System (R -12%) a Express Scripts (ESRX -12%) po zveřejnění informace o pravděpodobném neprodloužení spolupráce se svým největším zákazníkem Anthem (ANTM) od roku 2019. Index S&P 500 +0,65 % na 2389,68 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +1,5 % Telekomunikace -0,4 % Finanční sektor +1,1 % Utility -0,4 % Zbytná spotřeba +0,8 % Reality +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Caterpillar (CAT) +7,7 % Express Scripts Holding (ESRX) -12 % Waters Corp (WAT) +6,8 % Ryder System (R) -12 % Netflix (NFLX) +6,3 % Nielsen Holdings (NLSN) -4,7 % Freeport-McMoRan (FCX) +6,0 % T Rowe Price Group (TROW) -3,9 % McDonald's Corp (MCD) +5,5 % Conagra Brands (CAG) -3,8 % David Lamač, Fio banka, a.s.