Viceguvernér ČNB Hampl by kurzový závazek ukončil raději později než v polovině letošního roku

17.03.2017 09:46

Mojmír Hampl prozradil, že by s exitem počkal až po polovině roku, je to podle jeho slov bezpečnější. Sám však uznává, že jako nejpravděpodobnější se jeví období kolem poloviny roku.Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl se v rozhovoru pro Hospodářské noviny nechal slyšet, že by byl osobně raději, kdyby k exitu z kurzového závazku došlo o něco později než v polovině tohoto roku. Dosud se jako o nejpravděpodobnějším výstupu z kurzového režimu hovoří o období okolo poloviny roku. Ostatně to potvrdil i sám Hampl: „Je pravděpodobné, že to nastane kolem poloviny roku,“ prozradil Hospodářským novinám. „Kdybyste se ptal jenom na můj osobní názor, na rozdíl od řady tržních hráčů si umím představit, že exit může nastat i o chvilku později,“ přidal v rozhovoru viceguvernér ČNB. Hampl také potvrdil, že ukončení kurzového závazku by mělo být ze strany ČNB transparentní. „Opuštění kurzového závazku je měnové rozhodnutí, které učiníme na jednom ze zasedání bankovní rady a které bude v okamžiku, kdy ho učiníme, oznámeno,“ potvrdil již několikrát omýlanou informaci jedez ze dvou guvernérů centrální banky. Pozdější ukončení kurzového režimu by podle Hampla pro české hospodářství bylo bezpečnější. „Došlo by tak k dalšímu posunu cenové hladiny u nás oproti eurozóně. To hraje klíčovou roli z hlediska reálného kurzu,“ vysvětluje proč by se nebránil ještě krátkému prodloužení závazku. V rozhovoru se Hampl zmínil i o možném zvyšování úrokových sazeb. „Je docela dobře představitelné, že v rozmezí několika měsíců až čtvrtletí půjdeme se sazbami nahoru. Budeme totiž konečně v normální situaci,“ poukázal na fakt, že k růstu sazeb může dojít již ve druhé polovině roku 2017. Podle odhadu analytiků se jako nejpravděpodobnější datum ukončení kurzového závazku jeví duben či květen. K ukončení závazku posléze může dojít kdykoli, tedy jak na měnovém, tak i na neměnovém zasedaní bankovní rady. Odhady ukazují, že ČNB musela od listopadu 2013 nakoupit eura v hodnotě 1500 mld. Kč k udržení měnového kurzu na hladině 27 českých korun za euro. Zdroj: Hospodářské novinyFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.