Viceguvernér ČNB Hampl nevylujčuje, že na dalším zasedání banovní rady zvedne ruku pro zvýšení sazeb

29.08.2017 17:06

Mojmír Hampl to řekl v dnešním rozhovoru pro agenturu Reuters. Hovořil o situaci, v jaké se česká ekonomika nachází, o zpřísňování měnové politiky i o koruně.Viceguvernér České národní banky (ČNB) dnes řekl, že nevylujčuje zvednutí ruky pro další zvýšení sazeb již v září tohoto roku. Debata o zpřísňování měnové politiky bude podle Hampla relevantnní na každém dalším zasedání bankovní rady. „Připadá mi, že vzhledem k vývoji, k pozici ekonomiky v cyklu, je úvaha o dalším růstu úrokových sazeb relevantní,“ řekl dnes Hampl v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Spíš je teď otázka rychlosti a časování dalšího zpřísňování měnové politiky,“ dodal Hampl posléze. „Zažíváme poměrně unikátní časy. Ekonomika je na mnoha frontách v rovnováze, v jaké dlouho nebyla. Na druhou stranu se mi zdá evidentní, že potom, co jsme uzavřeli produkční mezeru, teď máme růst, který je možná ještě více nad potenciálem. A to znamená rizika opačného typu, to znamená rizika přehřívání na některých trzích,“ vysvětloval Hampl své úvahy o tom, proč další zvýšení sazeb podle něho dostává reálné obrysy ještě do konce roku. Podle Hampla by se nemělo zapomínat, že přirozená reálná úroková míra, se kterou ČNB počítá, je 1 %. Mojmír Hampl také hovořil o vlivu měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) na rozhodnutí bankovní rady ČNB. Podle něho bankovní rada samozřejmě bere politiku ECB v úvahu, avšak dění v eurozóně je v možná současné chvíli o něco méně relevantní než dříve. Hampl také připustil, že úrokové sazby mohou pro ČNB být jedním ze nástrojů pro udržení finanční stability. Viceguvernér ČNB v souladu s výroky bankovní rady nadále považuje kurz koruny za možný zdroj nejistoty pro měnovou politiku. Koruna v reakci na výše zmíněné Hamplovi výroky posílila. V současné chvíli je na 26,09 EUR/CZK. Zdroj: Reuters František Mašek, Fio banka, a.s.František Mašek, Fio banka, a.s.