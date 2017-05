VIG zítra zveřejní výsledky za 1Q17

22.05.2017 08:45

VIG oznámí zítra ráno výsledky hospodaření za 1Q 2017. Na úrovni zisku před zdaněním očekáváme výsledek 87 mil. EUR, o 3 % méně než ve stejném období minulého roku. Hrubé předepsané pojistné by mělo v meziročním srovnání mírně růst, výnosy z investic zůstávají i přes růst výnosů na dluhopisovém trhu ke konci minulého roku nadále pod tlakem. V prvním kvartále jsme nezaznamenali žádnou výraznější hromadnou pojistnou událost, takže náklady na pojistná plnění by měly být relativně stabilní. Provozní náklady by měly pokračovat v pozvolném růstu. Neočekáváme, že by výsledky za 1Q přinesly nějaké významnější informace vzhledem k tomu, že společnost reportovala finální čísla za minulý rok teprve před měsícem. Investoři budou nejvíce sledovat, zda již dochází ke stabilizaci výnosů z investic a zda dále akceleruje dosavadní růst pojistného trhu v regionu. v mil. EUR e 1Q 2017 1Q 2016 r/r Hrubé předepsané pojistné 2 744 2 706 1% Výnosy z investic 215 224 -4% Náklady na pojistná plnění -1 748 -1 751 0% Provozní náklady -514 -502 2% Zisk před zdaněním 87 90 -3% Čistý zisk bez minorit 65 67 -4% Zdroj: J&T Banka, VIG