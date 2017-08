VIG zítra zveřejní výsledky za 2Q

21.08.2017 09:25

VIG zítra ráno oznámí výsledky za 2Q 2017. Hrubé předepsané pojistné by mělo v meziročním srovnání mírně růst s tím, jak by růst neživotního a pravidelného životního pojištění již měl převážit nad pokračujícím omezováním jednorázového životního pojištění. Meziroční růst výnosů z investic je způsoben konsolidací bytových družstev od 3Q 2016. Pokles u ostatních příjmů je dán pozitivním jednorázovým vlivem rozpouštění personálních rezerv a kurzovými zisky ve 2Q 2016. Ve druhém kvartále jsme nezaznamenali žádnou výraznější hromadnou pojistnou událost, takže náklady na pojistná plnění by měly být relativně stabilní. Provozní náklady by měly pokračovat v pozvolném růstu. Na úrovni čistého zisku očekáváme pokles o 15 % r/r na 73 mil. EUR. Rozdíl ve vývoji zisku před zdaněním (+4 % r/r) a čistého zisku je dán vyššími minoritními podíly v důsledku výše zmíněné konsolidace bytových družstev. Celkově by reportovaná čísla měla navázat na trendy z prvního kvartálu. Z našeho pohledu je potenciál dalšího růstu do značné míry vyčerpán a dalším výraznějším impulzem bude až případné utahování měnové politiky ze strany centrálních bank a s tím spojený růst výnosů na dluhopisových trzích. v mil. EUR oček. J&T 2Q17 2Q16 r/r Konsensus Hrubé předepsané pojistné 2 235 2 222 1% 2 235 Výnosy z investic 243 225 8% 235 Ostatní příjmy 45 67 -33% Náklady na pojistná plnění -1 694 -1 717 -1% Provozní náklady -486 -471 3% Ostatní náklady -52 -47 11% Zisk před zdaněním 116 112 4% 109 Čistý zisk bez minorit 73 85 -15% 73 Zdroj: J&T Banka, VIG