VIG zveřejní výsledky za minulý rok

22.03.2017 08:55

VIG zítra ráno zveřejní předběžné výsledky za minulý rok. Na úrovni zisku před zdaněním očekáváme výsledek 392 mil. EUR, poblíž horního okraje výhledu managementu, který očekává minimálně zdvojnásobení zisku před zdaněním oproti předchozímu roku až do výše 400 mil. EUR. Vzhledem ke změnám v konsolidaci a absenci přepočítaných výkazů za 4Q 2015 uvádíme meziroční srovnání pouze u položek, které by neměly být těmito změnami zasaženy. Hrubé předepsané pojistné by mělo v meziročním srovnání mírně růst s tím, jak by růst neživotního a pravidelného životního pojištění již měl převážit nad pokračujícím omezováním jednorázového životního pojištění. Výnosy z investic jsou nadále pod tlakem kvůli nízkým úrokovým sazbám. Provozní náklady by měly pokračovat v pozvolném růstu. Management v rámci prezentace výsledků také oznámí návrh dividendy ze zisku minulého roku. Očekáváme dividendu ve výši 0,8 EUR na akcii, což by představovalo 36% výplatní poměr a 3,4% hrubý dividendový výnos. Více než samotná čísla za minulý rok bude investory zřejmě zajímat výhled pro tento rok a především, jak rychle dojde ke stabilizaci dosavadního propadu výnosů z investic. Podle našeho názoru je prostor pro další výraznější posun akcií výše prozatím vyčerpán a další impulz přijde zřejmě až s utahováním dosavadní extrémně uvolněné měnové politiky ECB, respektive s tím spojeným dopadem na výnosy dluhopisů. v mil. EUR 2016e 2015* r/r 4Q16e 4Q15* r/r Hrubé předepsané pojistné 9 112 9 020 1% 2 150 2 107 2% Výnosy z investic 933 - - 230 - - Ostatní příjmy 161 150 7% 39 72 -46% Náklady na pojistná plnění -6 783 -6 749 1% -1 692 -1 728 -2% Provozní náklady -1 883 -1 848 2% -461 -452 2% Ostatní náklady -259 -637 -59% -89 -206 -57% Zisk před zdaněním 392 - - 91 - - Čistý zisk bez minorit 284 - - 64 - - Zdroj: J&T Banka, VIG; *úplné přepočítané výkazy nemáme k dispozici