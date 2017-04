Visa ve 2Q překonala očekávání a navýšila zpětný odkup akcií

21.04.2017 11:46

Americká finanční společnosti Visa představila výsledky za 2Q fiskálního roku 2017. Výnosy výrazně vzrostly díky akvizici Visa Europe, ale i růstu počtu a objemu transakcí. Akcie v poobchodní fázi posílily o 2 %. Výsledky společnosti Visa (V) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Výnosy (mld. USD) 4,477 4,28 3,626 Čistý zisk (mld. USD) 0,43 -- 1,71 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,86 0,79 0,68 Finanční výsledky Výnosy společnosti vzrostly o 23 % díky 20miliardové akvizici Visa Europe, kterou Visa dokončila v červnu, a většímu počtu i objemu zprostředkovaných transakcí. Čistý zisk klesl o tři čtvrtiny kvůli nákladům spojeným s reorganizací po akvizici, po očištění o mimořádné položky vzrostl a překonal odhady. Visa aktualizovala celoroční výhled, zpětný odkup akcií navýšila o 5 mld. USD Management uvedl, že celoroční růst výnosů bude blízko horní hranice dříve deklarovaného rozmezí 16 až 18 %. Visa snížila celoroční výhled růstu zisku na akcii na vyšší jednotky procent, dříve očekávala přes 30% růst. Očištěný zisk na akcii by měl naopak růst rychleji. Představenstvo schválilo zpětný odkup v objemu 5 mld. USD. Akcie Visa (V) včera uzavřely na 91,15 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 210,3 P/E 29,0 Vývoj za letošní rok (%) +16,8 Očekávané P/E 27,2 52týdenní minimum (USD) 73,3 Prům. cílová cena (USD) 101,4 52týdenní maximum (USD) 92,1 Dividendový výnos (%) 0,7 Zdroj: Visa, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.