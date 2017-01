Vítězové a poražení 2016: PX index

Index PX zakončil uplynulý rok se ztrátou 3,6 %. Se započtením vyplacených dividend zaznamenal index PX-TR nepatrné meziroční zhodnocení o 1,8 %. Vývoj pražského indexu PX v uplynulém roce zhruba odpovídá vývoji širokého indexu evropských akcií Euro Stoxx 600. V porovnání s akciovými indexy regionu CEE však svou výkonností výrazně zaostal (maďarský index BUX +33 %, polský WIG30 +11,2 %, rakouský ATX +11,5 %). Stagnující vývoj pražského akciového indexu v posledních pěti letech věrně odráží hospodaření čtyř největších konstituentů indexu PX (Erste Bank, Komerční banka, ČEZ, VIG) za stejnou časovou periodu.Nejvýznamnější událostí českého akciového trhu za uplynulý rok bylo bezesporu uvedení emise akcií Monety Money Bank na Prime Market pražské burzy. Bankovní nováček se na trhu uvedl velmi dobře, když se posléze zařadil mezi tři nejobchodovanější tituly pražské burzy a od svého vstupu na burzu zhodnotil vložený kapitál investorů o 22 %. Za uplynulý rok se tak akcie Monety pyšní primátem nejvýkonnějšího titulu na BCPP. Sympatie investorů si získaly akcie Monety střízlivou valuací při úpisu i štědrou dividendovou politikou. Nadprůměrná kapitálová pozice banky (cca 3,4 mld. Kč přebytečného kapitálu ve vztahu k cílovému stavu kap. přiměřenosti 15,5 %) umožní společnosti v letošním roce vyplatit na dividendách 100 až 110 % čistého zisku. Námi očekávaná dividenda za uplynulý rok ve výši 8 Kč na akcii představuje ve vztahu k tržní ceně akcií Monety na konci roku 2016 hrubý dividendový výnos 9,7 %. Nejobchodovanější emisí uplynulého roku na BCPP byly tradičně akcie ČEZu. Od únorových minim jsme byli na komoditním trhu svědky výrazně rostoucích tržních cen silové elektřiny. I vinou prodlužujících se odstávek jaderných bloků a snížených výhledů hospodaření pro provozní zisk EBITDA však ČEZ nedokázal z relativně příznivého vývoje mnoho vytěžit. Akcie energetické společnosti v průběhu uplynulého roku odepsaly 3,2 %. Se započtením vyplacené dividendy ve výši 40 Kč na akcii pak celkový výnos pro investory představoval 5,7 %. Komerční banka zklamala investory revizí svého dividendového výplatního poměru za rok 2016. Původní předpoklad managementu banky na začátku roku 2016 počítal s prodloužením zvýšeného dividendového výplatního poměru při cca 80 – 100 % čistého zisku i na rok 2016. Vzhledem ke striktnějšímu kapitálovému požadavku ze strany ČNB se Komerční banka vrátila k normalizovanému výplatnímu poměru pro dividendu při 60 – 70 % čistého zisku o rok dříve. Návrh dividendy za rok 2016 ve výši 61 % očištěného čistého zisku představuje cca 40 Kč na akcii. Akcie Komerční banky ztratily za rok 2016 10,6 %. Se započtením vyplacené dividendy 62 Kč na akcii pak celková návratnost investorů z držení akcií KB představovala -4,8 %. Navzdory pokračujícímu (sedmiletému) propadu provozních výnosů banky odreportuje Erste Group za uplynulý rok velmi pravděpodobně největší čistý zisk ve své historii. Ten by měl atakovat úroveň 1,3 mld. EUR. Slabší provozní úroveň hospodaření dokázala Erste Bank na úrovni čistého zisku kompenzovat výraznou redukcí rizikových nákladů i některými jednorázovými výnosy z prodeje majetkových účastí. Ani zlepšený výhled hospodaření banky v průběhu roku a návrh dividendy za rok 2016 ve výši 1 EUR na akcii nepomohl akciím Erste Bank ke kladnému zhodnocení. Akcie rakouské bankovní skupiny ztratily v roce 2016 2,3 %. Telekomunikační společnost O2 Czech Republic potěšila své akcionáře návrhem na postupnou distribuci emisního ážia ve výši 36 Kč na akcii. Vedle řádné dividendové politiky společnosti, která předpokládá výplatu 100 – 110 % čistého zisku (cca 17 Kč na akcii) se tak akcionáři společnosti mohou těšit na výplatu dodatečné dividendy za rok 2016 ve výši 4 Kč na akcii. S běžícím pětiletým programem zpětného odkupu akcií (do výše 8 mld. Kč nebo 10 % celkového objemu akcií) tak společnost velkoryse využívá všech forem distribuce kapitálu zpět k akcionářům. Akcie telekomunikační společnosti si v uplynulém roce připsaly kapitálové zhodnocení o 3,5 %. Fortuna pravděpodobně dokáže splnit nepříliš ambiciózní výhled hospodaření pro rok 2016, který počítá s celkovými přijatými sázkami do 1 010 mil. EUR a snížením hodnoty EBITDA o 10 – 15 % oproti roku 2015. Příznivou konstelaci několika velkých sportovních událostí v roce 2016, kterou odráží silná dynamika přijatých sázek tak nedokáže společnost vlivem vyššího zdanění i růstu provozních nákladů přetavit v lepší ziskovost. Akcie sázkové společnosti si v roce 2016 připsaly 6,6 %. Akcie Pegasu Nonwovens zpevnily za kalendářní rok 2016 o 5,2 %. Výrobce netkaných textilií pokračuje ve své progresivní dividendové politice a za rok 2016 navrhuje vyplatit svým akcionářům 1,25 EUR na akcii. V uplynulém roce společnost rozhodla o rozšíření své výrobní kapacity postavením výrobní linky ve Znojmě, jejíž dopad do hospodářských čísel by se měl projevit již ve druhé polovině letošního roku. Za uplynulý rok očekáváme naplnění výhledu hospodaření společnosti pro EBITDA (výhled 43 – 49 mil. EUR) při 45 mil. EUR. Se započtením vyplacené mimořádné dividendy (3,5 Kč/akcii) dosáhly akcie likérky Stock Spirits téměř na chlup stejné celkové návratnosti pro investory (+21,9 %) jako akcie Monety. Patřily tak k nejlépe performujícím titulům na BCPP za loňský rok. Kapitálovému zhodnocení akcií likérky o 11 % přispěla postupná stabilizace na problémovém polském trhu. Dokončená nákladová restrukturalizace pod taktovkou nového managementu a oživení klíčových reklamních trhů (Rumunsko, Česká republika) pomohly k výraznému zlepšení provozní úrovně hospodaření mediální společnosti CME. Přesto akcie mediální společnosti končí kalendářní rok na téměř totožných hodnotách (-0,6 % r/r) jako o rok dříve. Ani 15% zhodnocení akcií Unipetrolu v uplynulém roce dle managementu společnosti dostatečně nereflektuje hospodářskou situaci a perspektivy společnosti. Nový CEO Unipetrolu se nechal v médiích slyšet, že tržní hodnota jím řízené společnosti by měla být vyšší, než jak ji oceňuje trh. Letmý pohled na valuační násobky Unipetrolu a finanční pozici společnosti jeho slova podporují. Nutno zároveň dodat, že slabší úroveň corporate governance společnosti řadu investorů odrazují. Unipetrol v minulém roce po osmi letech obnovil výplatu dividendy. Vzhledem k finanční pozici společnosti však 5,5 Kč na akcii představovalo pro investorskou obec spíše zklamání. Stejně jako ČEZ se i Unipetrol potýkal s odstávkami svých klíčových výrobních zdrojů. K obnovení výroby v litvínovské etylenové jednotce (mimo provoz od srpna 2015) došlo v říjnu. Akcie rakouské pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group mají za sebou v uplynulém roce dvě rozdílná pololetí. Zatímco v tom prvním patřily se ztrátou 33 % jednoznačně k nejhůře performujícím akciím indexu PX, s rostoucími výnosy dluhopisů v druhé polovině roku naopak akcie VIGu dokázaly se ziskem 36 % značnou část ztrát z úvodu roku umazat. Rakouská pojišťovací skupina zaznamenala v loňském roce jen skromný růst předepsaného pojistného jak na domácím rakouském trhu, tak v zemích CEE (cca 50 % předepsaného pojistného). V prostředí rekordně nízkých úrokových sazeb strádaly finanční výnosy společnosti z investic. Rovněž přísnější regulatorní prostředí v Polsku se nepříznivě projevilo na hospodářských číslech rakouské pojišťovny. V prostředí nízkých úrokových sazeb se dařilo dividendovému titulu Phillip Morris ČR. Akcie tabákového koncernu zpevnily během kalendářního roku 2016 o 9,1 %. Se započtením dividendy 920 Kč na akcii pak celková návratnost pro investora představovala 17 %. Nelichotivým primátem největšího propadlíka domácího akciového trhu se za uplynulý rok „pyšní“ akcie nápojářské společnosti Kofola. Akcie Kofoly od svého vstupu na burzu ztratily 28 %. Společnosti se zatím nedaří naplňovat růstový příběh, který si od ní investoři slibovali.Michal Křikava, Fio banka, a.s.