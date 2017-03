Volby v Holandsku vyhrál premiér Rutte, protievropsky zaměřený Wilders poražen

16.03.2017 09:31

Středeční volby v Nizozemí jasně vyhrála Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) v čele s premiérem Markem Rutteem. VVD tak ve 150 členém parlamentu získala 33 křesel. Nacionalistická Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse získala 20 mandátu, což je méně, než se očekávalo. Silně protievropsky zaměřený Wilders tak zaostal za očekáváními, když dlouhé měsíce v odhadech vedl. Za těmito stranami posléze skončila Křesťansko demokratická výzva (CDA) a Demokraté 66 (D66). Odhady ukazují, že letos přislo k volebním urnám více než 80 % voličů.