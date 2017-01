Volkswagen pozastaví výrobu v závodě v Emdenu, důvodem je slabší poptávka po modelech Passat

25.01.2017 11:50

Automobilka Volkswagen přeruší provoz v závodě v Emdenu do příštího pátku, déle než se původně očekávalo.Přerušení provozu proběhne mezi 25. lednem a 3. únorem a dále 20. - 21. února. Do Velikonoc však údajně není možné vyloučit další termíny. V Emdenu (Dolní Sasko) je zaměstnáno zhruba 9000 lidí, mluvčí společnosti zdůvodnil událost poklesem poptávky po vozech Passat zejména v Anglii, Turecku či Rusku. Akcie VOW3 na Xetře dnes roste o 1,5 %. Zdroj: Reuters, Deutesche Presse-AgenturFilip TvrdekFio banka, a.s.