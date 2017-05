Volkswagen v 1Q vykázal meziroční nárůst zisku o 44 %

03.05.2017 10:36

Provozní zisk automobilové skupiny vzrostl o 40 %. Zisk rostl navzdory mírnému poklesu prodejů. Tržby meziročně vzrostly o 10,3 %. Výsledky společnosti Volkswagen AG (VOW) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. EUR) 56,18 53,89 50,96 Čistý zisk (mld. EUR) 3,40 -- 2,37 Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) 6,65 6,53 4,58 Meziroční nárůst zisku o 44 % Německá automobilka Volkswagen Group v prvních třech měsících nového roku reportovala meziroční nárůst čistého zisku o 44 %. Podle prohlášení společnosti stojí za výrazným nárůstem zisku zejména tlak na snižování nákladů, orientace na ziskovější modely a také příznivé kurzové vlivy. Zisk před zdaněním v meziročním srovnání poskočil o 1,4 miliardy euro na 4,6 miliardy. Zisk pozdanění tak dosáhl 3,4 miliardy euro. Provozní zisk společnosti vzrostl o 40 % na 4,37 miliardy euro. Tržby meziročně vzrostly o 10,3 %, provozní marže za 1Q ve výši 7,8 % Ve srovnání s prvními třemi měsíci minulého roku výrazně vzrostly tržby, které byly o 10,3 % vyšší. Pro fiskální rok si však společnost stále ponechává opatrnější výhled, když počítá s celoročním růstem tržeb ve výši 4 %. Provozní marže automobilka vykázala na 7,8 %, v prvním kvartále roku 2016 se jednalo o 6,1 %. Za fiskální rok 2017 očekává Volkswagen Group provozní marže v rozmezí 6 až 7 %. Prodej vozidel klesal v Číně, naopak rostl v Severní Americe i Evropě Volkswagen za první čtvrtletí prodal 2 495 tis. vozidel, což je v meziročním srovnání pokles o 0,5 %. Ten byl způsobený zejména poklesem prodejů v Číně ve výši 6,7 %. Tržby na starém kontinentu naopak vzrostly meziročně o 4,4 %, v Severní Americe posléze o 6 %. Klesal zisk jednotky Audi, Volkswagen, Škoda i Porsche rostly Provozní zisk největší divize podle tržeb Volkswagen brand poskočil ze 73 milionů euro na 869 milionů eur v meziročním srovnání. Zisk Audi naopak mírně poklesl z 1,3 miliardy euro na 1,2 miliardy euro. Porsche zisk vylepšil, z přechozích 855 milionů v prvním kvartále 2016 na současných 932 milionů euro. Zisk Škoda Auto pak vzrostl o 31,8 % na 415 milionů euro. Za 31 % nárůstem zisku Škoda Auto stojí podle prohlášení Volkswagen Group vyšší objem prodejů, zlepšené marže a pozitivní vývoj směnných kurzů. Výsledky v prvním kvartále jsou pozitivně ovlivněny silným výkonem značek naší skupiny, uvedením nových produktů a solidním výsledkem v západní Evropě, okomentoval výsledky generální ředitel skupiny Matthias Müller. Kompletní výsledky společnosti Volkswagen AG jsou k dispozisi zde. Akcie automobilové skupiny dnes na německé burze klesají o 0,7 % na 146,45 EUR za akcii. Volkswagen AG (VOW) -0,7 % na 146,45 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 72,8 P/E 11,9 Vývoj za letošní rok (%) +7,1 Očekávané P/E 6,3 52týdenní minimum (EUR) 116,1 Prům. cílová cena (EUR) 141,2 52týdenní maximum (EUR) 157,4 Dividendový výnos (%) 0,1 Zdroj: Volkswagen, The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.