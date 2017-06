Vstup společnosti Blue Apron na burzu nenaplnil očekávání

30.06.2017 14:56

Hodnota akcií společnosti Blue Apron je však nižší než se předpokládalo a novým konkurentem je Amazon, který koupil Whole Foods Market Inc. Americká společnost Blue Apron, která doručuje ingredience na vaření do domácností, získala vstupem na burzu 300 mil. USD. Cena akcií se během včerejšího dne vyšplhala až na necelých 11 USD, akcie uzavřely na rovných 10 USD, což odpovídá tržní hodnotě téměř 1,9 mld. USD. Původní očekávání IPO se pohybovalo mezi 15 a 17 USD, společnost však nakonec hodnotu snížila. Společnost je totiž ztrátová a disponuje finančními prostředky, které by jí měly umožnit fungování pouze na dalších 12 měsíců. Trh s ingrediencemi a doručovanými potravinami je již přesycen a postupy společnosti jsou finančně velmi nákladné, neboť se snaží o přímou spolupráci s producenty. Rozšiřování a budování přípraven ingrediencí se ukázalo jako velká finanční zátěž a společnost dokonce při vstupu na burzu upozornila, že nikdy nemusí být ziskovou, neboť v nejbližší budoucnosti počítá se se zvyšujícími provozními náklady. Situace na trhu bude pro Blue Apron však velmi složitá, neboť Amazon tři dny před vstupem Blue Apron na burzu uzavřel dohodu o převzetí společnosti Whole Foods market Inc. za cenu 13,7 mld. USD. http://money.cnn.com/2017/06/16/investing/amazon-buying-whole-foods/index.html V předobchodní fázi posilují akcie společnosti (APRN) o 0,8% na 10,08 USD. Zdroj: Bloomberg Jan KreglFio banka, a.s.