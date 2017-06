Vykoupí PKN Orlen minoritáře Unipetrolu?

05.06.2017 17:05

Nejen státní svátek v sousedním Německu a Rakousku, ale i technické problémy domácí burzy, které oddálily zahájení obchodování až na pravé poledne, se významně promítly do pondělní aktivity. Největší pohyb předvedl Unipetrol (3,91 %, 281,8 Kč), který dopoledne dokonce atakoval úrovně nad 285 Kč (5 %). Stalo se to poté, co polský tisk informoval o údajném záměru mateřské PKN Orlen o odkup balíku 23,7 % akcií vlastněných minoritními akcionáři kolem J&T Banky, aby došlo k ukončení dlouhodobého sporu mezi majoritním a minoritními akcionáři. ČEZ (0,69 %, 451 Kč) uzavřel opět nad hladinou 450 Kč. Nejobchodovanější emisí se stala Moneta (-0,19 %, 79,4 Kč), které se zobchodovala téměř polovina celého dnešního objemu na pražské burze. Rakouská Erste Group (-0,29 %, 857,9 Kč) i pojišťovna VIG (0,66 %, 655 Kč) naopak díky svátku na domácím trhu ukončily den s velmi podprůměrnými objemy.