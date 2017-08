Výnos desetiletého amerického bondu po Trumpových výrocích na adresu S. Koreji na 6týdenním minimu

09.08.2017 16:31

Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu se dostal na úroveň 2,226 %. Investoři, hledající bezpečná aktiva po agresivních výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Severní Koreji, tak poslali výnos desetiletého amerického bondu na šestitýdenní minima.Dolar dnes na páru s eurem posiluje o 0,14 % 1,1732 EUR/USD. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.