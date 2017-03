Výnosy českých státních dluhopisů v 1Q 2017 výrazně stouply

22.03.2017 15:50

České státní dluhopisy v 1Q 2017 zaznamenaly silné poklesy cen po celé délce výnosové křivky a např. 10letý výnos stoupl více jak dvojnásobně a to z úrovně 0,45% ke konci roku 2016 k aktuálním hodnotám 1%. Na dluhopisy negativně působí faktory klesající poptávky ze zahraničí v souvislosti se spekulaci na posílení koruny po ukončení intervencí a rostoucí inflace, která v únoru meziročně dosáhla 2,5%. Přidávají se i vnější faktory, když proběhly zprávy, že ECB by mohla zvýšit sazby ještě před ukončením odkupů dluhopisů. Nicméně výrazný podíl na poklesu dluhopisového trhu, který zrychluje především březnu, má i MF zvýšenou emisní aktivitou. Ve středu 22.3.2017 proběhla čtvrtý týden v řadě primární aukce státních dluhopisů a na příští týden byla dodatečně ohlášená další aukce. Taková četnost byla dříve nevídaná. MF se tak snaží před ukončením kurzového závazku ČNB předfinancovat velkou část letošních potřeb za relativně výhodných podmínek, když letos bylo již emitováno téměř za 100 mld. Kč. Z krátkodobého hlediska se nyní jeví české státní dluhopisy jako přeprodané a mělo by dojít k protipohybu. Nicméně z delšího pohledu by se měl stát rok 2017 obratem v několikaletém klesajícím trendu výnosů a návratu k normálu, když během 2Q by měla ČNB ukončit měnové intervence. Porovnání výnosové křivky státních dluhopisů ČR ke konci roku 2016 versus aktuální zdroj Bloomberg Vývoj výnosu 10letého státního dluhopisů ČR za poslední rok zdroj Bloomberg Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.