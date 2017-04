Výnosy IBM v 1Q klesly dvacátý kvartál v řadě a zaostaly za očekáváním, akcie ztrácí 5 %

19.04.2017 15:50

Americká společnost IBM včera po uzavření trhů představila výsledky za 1Q. Výnosy společnosti klesly a zaostaly za očekáváním analytiků. Růst v nových oblastech nedokázal převážit pokles starého byznysu. Výsledky společnosti IBM (IBM) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 18,2 18,4 18,7 Čistý zisk (mld. USD) 1,75 -- 2,01 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,38 2,35 2,35 Finanční výsledky Výnosy společnosti IBM, které klesly 20. kvartál v řadě, zaostaly za odhady analytiků poprvé za poslední rok. IBM se potýkalo s problémy na některých zahraničních trzích (Velká Británie a Německo) a s opožděním podpisů některých kontraktů. Někteří klienti divize Technology services and Cloud Platforms se také rozhodli místo služeb společnosti využít vlastní vývojáře. Výnosy IBM v posledních 20 čtvrtletích drží ztrátovou šňůru Výnosy z tradičních oblastí klesly o 12 %, nové oblasti, se kterými IBM spojuje svou budoucnost, zaznamenaly 12% růst a v současné době činí 43 % celkových výnosů společnosti. IBM uvedlo, že očekává návrat k jednocifernému udržitelnému růstu výnosů, jakmile tyto nové oblasti převáží. Neuvedlo však, kdy tento přelom očekává. Analytiky zklamal také meziroční pokles upravené hrubé marže o 3 p. b. na 44,5 %. Podle analytičky Katy Huberty z Morgan Stanley právě pokles marže, který byl vyšší než v druhé polovině minulého roku, vyvolává největší obavy. Katalyzátory pro obrat v druhé polovině letošního roku však podle ní zůstávají netknuté a investoři podle ní podceňují transformaci společnosti směrem k cloudu. Očištěný zisk na akcii sice odhady překonal, analytik James Kisner z Jefferies je však i tak považuje za slabé vzhledem k velkému příspěvku příjmů z duševního vlastnictví a uměle nízké daňové sazbě. International Business Machines Corp (IBM) -5 % na 161,48 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 152,4 P/E 12,3 Vývoj za letošní rok (%) -2,6 Očekávané P/E 11,8 52týdenní minimum (USD) 142,5 Prům. cílová cena (USD) 169,0 52týdenní maximum (USD) 182,8 Dividendový výnos (%) 3,5 Zdroj: IBM, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.