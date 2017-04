Výnosy Twitteru v 1Q klesly méně výrazně oproti očekávání a vzrostl počet uživatelů, akcie +10 %

26.04.2017 14:40

Sociální síť Twitter představila výsledky za 1Q 2017, které překonaly očekávání analytiků. Dařilo se jí také navýšit počet uživatelů. Výhled na 2Q však za odhady zaostal. Výsledky společnosti Twitter (TWTR) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mil. USD) 548,3 509 594,5 Čistý zisk (mil. USD) -61,6 -- -79,9 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,11 0,01 0,15 Finanční výsledky Výnosy Twitteru klesly poprvé od IPO v roce 2013, pokles však byl méně výrazný než analytici čekali. Očištěný zisk na akcii překonal všechny odhady. Výnosy z reklam klesly navzdory růstu celého digitálního reklamního trhu. Očištěná EBITDA meziročně klesla o 6 % na 170 mil. USD. Počet uživatelů, kteří sociální síť použili alespoň jednou za měsíc (MAU) meziročně vzrostl o 6 % na 328 mil. lidí (očekávání: 322 mil.). Počet denních aktivních uživatelů (DAU) v posledních 12 měsících postupně akceleroval, v 1Q meziročně vzrostl o 14 %. Společnost chce tento vývoj využít v kombinaci s lepší cenovou nabídkou a návratností reklamních investic, aby přiměla marketéry k větším útratám. Přesto očekává, že růst výnosů bude v letošním roce významně zaostávat za růstem uživatelů. Růst počtu uživatelů by mohl být první indikátor, že by se výnosy mohly někdy zotavit, uvedl analytik Mark Mahaney z RBC Capital Markets. Výrazně skeptičtější zní komentář Michaela Pachtera, analytika Wedbush Securities, který uvedl: „Pokles výnosů není dobrý. Když Facebook roste tempem čtyř Twitterů za rok, tak to ukazuje něco opravdu špatného.“ Ve druhém čtvrtletí by měla očištěná EBITDA dosáhnout 95 až 115 mil. USD, analytici čekali 137,1 mil. USD. Akcie společnosti se pod tickerem BAATWTR obchodují také na RM-SYSTÉMu, kde rostou o 6,8 % na 420 Kč. Twitter Inc (TWTR) včera uzavřel na 14,66 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 10,7 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -10,1 Očekávané P/E 50,0 52týdenní minimum (USD) 13,7 Prům. cílová cena (USD) 14,4 52týdenní maximum (USD) 25,3 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Twitter, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.