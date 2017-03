Výrobce paměťových čipů Micro Technology představil výsledky za 2Q a mimořádně silný výhled na 3Q

24.03.2017 17:30

Největší americký výrobce paměťových čipů Micron představil výsledky za 2Q FY 2017 a silný výhled na další čtvrtletí. Výsledky společnosti Micron Technology (MU) za 2Q FY 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 4,65 4,66 2,93 Čistý zisk (mil. USD) 894 -- -97 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,77 -- -0,09 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,9 0,86 0,01 Finanční výsledky „Silná poptávka a omezená nabídka v odvětví pro NAND a DRAM paměťová řešení dohromady s výrazným pokrokem v redukci nákladů přinesly výborné výsledky za druhé čtvrtletí,“ uvedl výkonný ředitel Mark Durcan. Společnost těžila z mezikvartálního růstu průměrné ceny DRAM pamětí o 21 % a růstu prodejních objemů NAND čipů o 18 %. Výhled výrazně překonal očekávání analytiků na úrovni tržeb i zisku Společnost očekává, že ve 3Q FY 2017 dosáhne výnosů v rozmezí 5,2 až 5,6 mld. USD, analytici projektovali pouze 4,77 mld. USD. Hrubá marže by se měla pohybovat v intervalu 44 až 48 0. Micron projektuje zředěný zisk na akcii v rozmezí 1,43 až 1,57 USD, analytici očekávali jen 95 centů. Ačkoliv objednávky paměťových čipů do osobních počítačů a telefonů výrazně nerostou, omezené investice velkých hráčů do rozšiřování kapacit v odvětví dostaly nabídku čipů do rovnováhy s poptávkou. Společnost očekává, že tato rovnováha pravděpodobně vytrvá. Poptávka po čipech čím dál více přichází z nových trhů, například z automobilového sektoru, což snižuje volatilitu cen pamětí. Objednávkám také pomáhá, že odběratelé ve svých zařízeních používají čipy s vyšší paměťovou kapacitou. Tento trend by mohl pokračovat alespoň do konce letošního roku, myslí si Weston Twigg, analytik společnosti Pacific Crest, který očekává, že Samsung bude agresivněji rozšiřovat své produkční kapacity pro DRAM paměti. Podle Timothyho Arcuriho ze společnosti Cown však ani Samsung, ani čínští producenti nemají důvody výrazně měnit nabídku DRAM pamětí. Větší pozornost si podle něj zaslouží NAND paměti, u kterých Micron učinil pokrok. „Tržní prostředí v budoucnu pro nás vypadá velmi pozitivně,“ uvedl výkonný ředitel Mark Durcan a dodal: „Znamená to však, že nikdy nenastane další pokles? Ne, celý polovodičový průmysl je cyklický. Znamená to, že odvětví pamětí je v lepším stavu? Věřím, že ano.“ Micron Technology Inc (MU) +9,4 % na 28,97 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 31,9 P/E 37,5 Vývoj za letošní rok (%) +32,2 Očekávané P/E 6,9 52týdenní minimum (USD) 9,4 Prům. cílová cena (USD) 39,0 52týdenní maximum (USD) 29,9 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Micron Technology, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.