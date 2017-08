Výrobce šperků Tiffany ve 2Q překonal očekávání

24.08.2017 14:56

Společnost Tiffany vykázala stabilní obrat nad očekávání, drobnou vadou na kráse jsou klesající porovnatelné tržby. Výsledky společnosti Tiffany & Co (TIF) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mil. USD) 929,7 930,4 931,6 Čistý zisk (mil. USD) 115 107,9 105,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,919 0,86 0,84 Porovnatelné tržby Tiffany sice poklesly o 2 %, dopadly však nad očekávání trhu. Management vyzdvihuje silné prodeje diamantových šperků, velkoobchodní pohyby v regionu Asie a Pacifiku nebo solidní online tržby. CEO Michael Kowalski vyjádřil odhodlání vrátit se v rámci porovnatelných tržeb zpět k růstu za pomoci designových inovací nebo změny marketingové komunikace (např. spolupráce s umělci - Lady Gaga), kvůli snaze zaujmout i mladší zákazníky. Kowalski bude v říjnu na postu nahrazen Alessandrem Bogliolem. Podobně neutrální výsledky značí relativní úspěch značky v současném období, které luxusnímu retailu úplně nepřeje (pokles návštěvnosti obchodů, nákupní turistiky). Společnost potvrdila výhled pro letošní rok, zisk na akcii na úrovni 3,55 - 3,75 USD a růst tržeb v nižších jednotkách procent. Kompletní zpráva zde. Akcie v dnešním premarketu připisuje 2,5 %. Tiffany & Co (TIF) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 11,0 P/E 22,9 Vývoj za letošní rok (%) +14,6 Očekávané P/E 22,4 52týdenní minimum (USD) 66,4 Prům. cílová cena (USD) 95,0 52týdenní maximum (USD) 97,3 Dividendový výnos (%) 2,1 Filip TvrdekFio banka, a.s.