Výrobce tabákových produktů Philip Morris International oznámil výsledky pod očekáváním za 2Q 2017

20.07.2017 14:26

Za pokles tržeb a zisků může celosvětově se snižující objem prodaných cigaret. Výsledky Philip Morris International Inc (PM) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 6,92 7,11 6,65 Čistý zisk (mld. USD) 1,78 -- 1,79 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,14 1,23 1,16 Výsledky největší veřejně obchodované tabákové firmy Phillip Morris International byly pod očekáváním analytiků. Tržby za 2. kvartál byly 6,92 mld. USD, očekávalo se 7,11 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,14 USD při očekávání 1,23 USD. Vyšší ceny a nové produkty nestačí ke kompenzaci nižšího objemu prodaných cigaret Philip Morris investovala přes 3 mld. USD do vývoje nových produktů. Elektronická cigareta iQos je zatím nejrozšířenější novinkou. I přes inovace prodej cigaret a podobných tabákových výrobků stále tvoří velkou většinu tržeb společnosti. Společnost těžila z vyšších prodejů prémiových značek a vyšších cen, což ale nebylo dostačující k vyvážení nižšího celkového objemu. Objem prodeje cigaret v 2Q meziročně klesl o 7,5 %. Největší pokles společnost zaznamenala v Asii, kde prodeje cigaret klesly o 16,6 %. V Evropě objem klesl o 1,3 %. Jediného nárůstu se společnost dočkala v Jižní Americe a Kanadě (+1,4 %). Společnost snížila očekávaný EPS za 2017 Za fiskální rok 2017 společnost vidí očištěný zisk na akcii mezi 4,78 a 4,93 USD. Tímto snížila svůj dřívější odhad EPS mezi 4,84 a 4,99 USD, analytici za toto období průměrně očekávali 4,90 USD. Od začátku roku hodnota akcií Philip Morris International vzrostla o 33 %, index S&P 500 vzrostl za stejnou dobu o 10 %. Za posledních 12 měsíců akcie společnosti vzrostly o 22 %. Výsledky společnosti jsou zde. Philip Morris International Inc (PM) na 121,62 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 188,9 P/E 26,9 Vývoj za letošní rok (%) +32,9 Očekávané P/E 24,8 52týdenní minimum (USD) 86,8 Prům. cílová cena (USD) 124,6 52týdenní maximum (USD) 123,6 Dividendový výnos (%) 3,4 Zdroj: BloombergRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.