Výsledky Bank of America za 1Q předčily očekávání analytiků

18.04.2017 13:50

Čistý zisk společnosti vzrostl o více než 40 %. Pomohl růst výnosů z investičního bankovnictví i vyšší úrokové sazby. Výsledky společnosti Bank of America Corp (BAC) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 22,2 21,6 20,8 Čistý zisk (mld. USD) 4,9 3,82 3,5 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,41 0,35 0,28 Růstu zisku pomohly vyšší sazby Bank of America vykázala za první čtvrtletí tohoto roku růst ziskovosti, ke kterému výrazně napomohl stejně jako minulý týden v případě Citigroup a JP Morgan Chase růst úrokových sazeb. Čistý zisk společnosti překonal očekávání analytiků, když meziročně vzrostl o více než 40 %. Stejně tak růst výnosů vykázala Bank of America nad očekávání. „Ekonomika Spojených států je v dobré kondici, což ukazuje optimismus spotřebitelů i podniků, který reflektují i naše výsledky“ prohlásil k výsledkům CEO banky Brian Moynihan, pod kterým se banka dokázala vzpamatovat z nepříznivých výsledků v letech po finanční krizi. Výnosy z obchodování s dluhopisy vzrostly o 29 % Výnosy z obchodování s cennými papíry vzrostly v prvním čtvrtletí na 4,029 miliardy dolarů z 3,288 miliardy v prvním kvartále minulého roku. Výnos z obchodování s cennými papíry s fixním výnosem vzrostly meziročně o 29 %. Čistý úrokový výnos poté vzrostl o 5 % na 11,1 miliardy dolarů. Neúrokové výnosy jsou ve srovnání s prvním kvartálem roku 2016 vyšší o 9 %. Neúrokové náklady vzrostly mírně o 0,2 % na 14,848 mmiliard dolarů. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli 11 %. Banka očekává nárůst úrokových výnosů díky růstu sazeb Bank of America očekává nárůst ziskovosti díky rostoucím úrokovým sazbám i v budoucnu. V příštím kvartále by tak podle Bank of America měl čistý úrokový výnos banky vzrůst o 600 milionů dolarů. Akcie Bank of America zažily výraznou rally po zvolení Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta, kdy vzrostly o více než 50 %. S poklesem optimismu ohledně schopnosti nové prezidentské administrativy prosadit své návrhy slibované v kampani však od března akcie Bank of America poklesly. V současné chvíli se obchodují za cenu 22,8 dolarů na akcii. Kompletní výsledky Bank of America jsou k dispozici zde. Bank of America Corp (BAC) včera uzavřely na 22,81 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 228,4 P/E 13,6 Vývoj za letošní rok (%) +3,2 Očekávané P/E 13,0 52týdenní minimum (USD) 12,1 Prům. cílová cena (USD) 25,9 52týdenní maximum (USD) 25,8 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: Bank of America, Wall Street Journal, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.