Výsledky firmy Bayer za 1Q jsou výrazně dan očekáváním analytiků

27.04.2017 16:01

Dobré výsledky jsou důsledkem velmi kladného vývoje farmaceutického businessu a výrazného nárůstu tržeb a zisku divize Covestro. Výsledky společnosti Bayer AG (BAYN) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 13,24 12,6 11,85 Čistý zisk (mld. USD) 3,89 3,5 3,39 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,62 -- 2,35 Tržby i zisk nad očekáváními Německý agrochemický a farmaceutický konglomerát Bayer reportoval za první čtvrtletí tohoto roku značně pozitivní výsledky. Společnosti se v prvních třech měsících nového roku dařilo napříč takřka všemi sektory podnikání. Tržby Bayeru v meziročním srovnání vzrostly o 9,4 %, přičemž zisk EBITDA vzrostl o 14,9 %. Oba dva výsledky byly nad očekáváními analytiků. Čistý zisk firmy vzrostl o skoro 40 % na 2,1 miliardy dolarů. Dobré výsledky jsou důsledkem velmi kladného vývoje farmaceutického businessu a výrazného nárůstu tržeb a zisku divize Covestro, která se obchoduje na burze samostatně. Bayer minulý měsíc snížil svůj podíl v Covestru z 64 % na 53 %. Právě farmaceutické podnikání bylo v posledních kvartálech hlavním tahounem společnosti. V souvislosti s chystanou akvizicí agrochemického giganta Monsanto se však farmaceutický business má zmenšit, což podle některých analytiků může vyvolávat určitou nejistotu. Mírné zlepšení výhledu tržeb V roce 2017 Bayer upravil svůj výhled ohledně tržeb, kdy místo předchozích 49 miliard euro očekává tržby ve výši 51 miliard euro. Podrobnější výsledky společnosti Bayer jsou k dispozici zde. Akcie firmy dnes na frankfurtské burze výrazně rostou. Bayer AG (BAYN) +4,6 % na 113,05 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 93,5 P/E 20,0 Vývoj za letošní rok (%) +14,0 Očekávané P/E 14,6 52týdenní minimum (EUR) 83,5 Prům. cílová cena (EUR) 112,6 52týdenní maximum (EUR) 113,2 Dividendový výnos (%) 2,2 Zdroj: Bayer, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.