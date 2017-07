Výsledky Morgan Stanley za 2Q nad očekávání

19.07.2017 16:06

Americká investiční banka Morgan Stanley předčila očekávání a reportovala optimistické výsledky Výsledky společnosti Morgan Stanley (MS) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 9,5 9,09 8,9 Čistý zisk (mld. USD) 1,8 -- 1,6 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,87 0,76 0,75 Další americkou bankou, která zveřejnila své výsledky, je Morgan Stanley. Společnost předčila očekávání analytiků hned u několika sledovaných ukazatelů. Celkové výnosy za druhý kvartál činily 9,5 mld. USD, tedy více, než předpovídaných 9,09 mld. USD. Čistý zisk společnosti dosáhl 1,8 mld. USD, tedy 0,87 USD na akcii. To je o 200 milionů dolarů více, než za stejné období v minulém roce, kdy očištěný zisk na akcii činil 0,75 USD. Výsledky předčily očekávání ve všech klíčových divizích, současně banka reportovala výrazně lepší čísla u výnosů z obchodování než konkurenční firmy. Zatímco jiné velké bankovní společnosti z Wall Street zaznamenaly 20 % pokles výnosů z obchodování s fixně úročenými aktivy, Morgan Stanley zde zaznamenal pokles o pouhá 4 %. Čisté výnosy z obchodování vzrostly o 100 milionů dolarů na 2,2 mld. USD, tedy o 7 % více než v prvním kvartále tohoto roku. Kompletní přehled výsledků společnosti za druhý kvartál je dostupný zde. Akcie Morgan Stanley aktuálně rostou o 3,3 % a pohybují se na hodnotě 46,64 USD. Morgan Stanley (MS) +3,3 % na 46,64 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 86,3 P/E 13,1 Vývoj za letošní rok (%) +10,4 Očekávané P/E 13,9 52týdenní minimum (USD) 27,8 Prům. cílová cena (USD) 48,7 52týdenní maximum (USD) 47,3 Dividendový výnos (%) 1,7 Zdroj: Financial Times, Bloomberg, CNBCJan Kregl, Fio banka, a.s.