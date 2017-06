Výsledky producenta alkoholu Brown-Forman za 4Q zaostaly za odhady analytiků na úrovni tržeb i zisku

07.06.2017 17:06

Americká společnost Brown-Forman, která se zabývá produkcí destilátů a vína, představila výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2017. Výsledky zaostaly za odhady všech oslovených analytiků na úrovni tržeb i zisku. Výsledky společnosti Brown-Forman (BF B) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 694 738,64 729 Čistý zisk (mld. USD) 144 -- 522 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,37 0,40 1,30 Finanční výsledky Výsledky společnosti zaostaly za očekáváním všech analytiků oslovených agenturou Bloomberg na úrovni tržeb i zisku. Negativně se na nich projevily akvizice, divestice a vývoj měnových kurzů. Reportované tržby klesly o 5 %, respektive o 4 % vzrostly na porovnatelné bázi. Zředěný zisk na akcii meziročně poklesl o více než 70 %, po očištění o vliv akvizic a divestic by však klesl jen o 5 %. Zajímavostí je, že společnost vyplatila kvartální dividendu 71. rok v řadě a 33. rok v řadě ji navýšila. Výhled Společnost očekává, že ve fiskálním roce 2018 dosáhne růstu porovnatelných tržeb v rozmezí 4 až 5 %. Růst by měla táhnout rodina značek Jack Daniel’s, bourbon a tequilla. Zředěný zisk na akcii by měl činit 1,8 až 1,9 USD, analytici očekávali 1,87 USD. Výhled zahrnuje mírný negativní vliv vyšší daňové sazby, měnových kurzů a nákladů na vytvoření distribuční platformy ve Španělsku. Společnost ve fiskálních rocích 2018 až 2020 plánuje uspořit 100 mil. USD. Brown-Forman Corp (BF B) -2 % na 51,28 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 19,9 P/E 30,2 Vývoj za letošní rok (%) +14,2 Očekávané P/E 27,4 52týdenní minimum (USD) 43,7 Prům. cílová cena (USD) 49,1 52týdenní maximum (USD) 59,7 Dividendový výnos (%) 1,4 Jan Tománek, Fio banka, a.s.