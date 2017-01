Výsledky řetězce Chipotle za 4Q zaostanou za odhady, v prosinci však vzrostly porovnatelné tržby

11.01.2017 13:56

Americký řetězec mexického rychlého občerstvení Chipotle zveřejnil předběžné výsledky za 4Q 2016. Zisk sice zaostane za odhady, společnost však v prosinci zaznamenala první růst porovnatelných tržeb od propuknutí kauzy s E. coli. Společnost také oznámila pokračování zpětného odkupu akcií.Zisk za 4Q zaostane za odhady kvůli vyšším propagačním nákladům a ceně avokáda Chipotle očekává, že za 4Q dosáhne tržeb 1,035 mld. USD a zředěného zisku na akcii v rozmezí 0,5 až 0,58 USD. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom projektovali zisk 0,96 USD při tržbách 1,049 mld. USD. Společnost uvádí, že ve 4Q měla vyšší než očekávané náklady na propagaci a testování televizních reklam. Na nižší ziskovosti se projevila také vyšší cena avokáda. Kompletní výsledky společnost zveřejní 2. února. Porovnatelné tržby ve 4Q sice klesly, v prosinci však společnost zaznamenala první růst od vypuknutí kauzy Porovnatelné tržby klesly o 4,8 %, přičemž analytici projektovali 3,7 % pokles. Společnost se potýká s úbytkem zájmu zákazníků po kauze s otravami z jídla kvůli bakterii Escherichia coli, která vypukla v říjnu 2015. Porovnatelné tržby v říjnu 2016 klesly o 20,2 %, v listopadu o 1,4 %. V prosinci však vzrostly o 14,7 %, poprvé od vypuknutí kauzy. To zřejmě investory potěšilo, i když sama společnost upozorňuje na slabý základ v posledních dvou měsících loňského roku. Chipotle v roce 2017 očekává růst porovnatelných tržeb o vyšší jednotky procent Management společnosti se včera zúčastnil ICR konference na Floridě. Společnost očekává, že zisk na akcii za rok 2017 by mohl dosáhnout až 10 USD (očekávání: 9,06 USD), porovnatelné tržby by měly růst ve vyšších jednotkách procent. Společnost plánuje uspořit 100 mil. USD a otevřít 195 až 210 nových restaurací. Zákazníci se také možná na jaře dočkají dezertů. Společnost také oznámila další kolo zpětného odkupu akcií, v rámci kterého bude moci odkoupit akcie za 100 mil. USD. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) včera +4,9 % na 414,48 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 12,0 P/E 138,3 Vývoj za letošní rok (%) +9,8 Očekávané P/E 319,1 52týdenní minimum (USD) 353,0 Prům. cílová cena (USD) 403,9 52týdenní maximum (USD) 542,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Chipotle, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.