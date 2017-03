Výsledky společnosti Costco ve 2Q zaostaly za odhady a obnovily obavy ohledně vývoje v malobchodu

03.03.2017 12:51

Druhý největší světový maloobchodník Costco, který se zaměřuje na prodej zboží ve větším množství zákazníkům s věrnostními kartami, představil výsledky za 2Q, které zaostaly za odhady. Výsledky společnosti Costco (COST) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 29,766 29,897 28,170 Čistý zisk (mil. USD) 515 -- 546 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,17 1,36 1,24 Finanční výsledky Porovnatelné tržby obchodního řetězce Costco ve 2Q vzrostly o 3 %, analytici očekávali růst o 3,7 %. Společnosti se dařilo v Kanadě (+8 %) a USA (+3 %), další trhy zaznamenaly 2% pokles. Společnost byla považována za světlý bod maloobchodu a slabé výsledky vyvolávají obavy odolnosti obchodního modelu společnosti, tzv. cash and carry, ale i vývoje maloobchodního sektoru. Společnosti Best Buy a Target tento týden vydaly pesimistické výhledy, což stáhlo akcie velkých maloobchodníků. Ještě v lednu společnost trhy potěšila růstem porovnatelných tržeb, který překonal očekávání, únorové porovnatelné tržby však vzrostly jen o 2 %, zatímco analytici očekávali 2,9 %. Costo zvýší členské poplatky Společnost od června zvýší standardní poplatek o 5 USD na 60 USD, dražší podraží o 10 USD na 120 USD. Zvýšení se dotkne přibližně 35 mil. členů. Členské poplatky činí přibližně 70 % provozního zisku společnosti. Costco spolupracuje s Google Express na rozvoji e-commerce, plánuje však i otevření nových obchodů Společnost pracuje se službou Google Express na službě, v rámci které by společnost doručovala zboží do 1 až 3 dnů. Online prodeje v současné době tvoří 4 % tržbe společnosti, rostou však tempem kolem 11-12 %. Společnost také testuje další dopravce, mimo jiné i Instacart, a rozšiřuje nabídku eshopu. Společnost také letos plánuje otevření dalších 29 center a expanzi do Francie a Islandu. Akcie (COST) v předobchodní fázi ztrácí 4,5 % na 170 USD. Akcie Costco Wholesale Corp (COST) včera uzavřely na 177,98 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 78,2 P/E 33,3 Vývoj za letošní rok (%) +11,2 Očekávané P/E 30,7 52týdenní minimum (USD) 138,6 Prům. cílová cena (USD) 179,3 52týdenní maximum (USD) 178,7 Dividendový výnos (%) 1,0 Zdroj: Costco, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.