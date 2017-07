Vývoj cen komodit: Ropa (-0,24 %), zemní plyn (+0,76 %), zlato (+0,15 %)

Po celú dekádu bolo považované vysokofrekvenčné obchodovanie (high frequency trading – HFT) za žeravý biznis, ktorý prinášal ohromné ​​zisky. V prostredí nízkej volatility, ktoré panovalo do nedávna, však narazilo na problém so ziskovosťou. Začalo sa preto koncentrovať a dnes pár spoločností dnes ovláda značnú časť trhu. Pri ďalšom prudkom výkyve trhu môžu spôsobiť nový pád trhu. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Digitálna banka mBank mení svoje vedenie. Na pozíciu generálneho riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky nastupuje dlhoročný obchodný riaditeľ, Robert Chrištof. Celá zpráva »

Medziročná miera inflácie mierne zaostala za trhovými očakávaniami. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v júni nezmenili. Jadrová inflácia spomalila na 1,7 percenta r/r (z 1,9 % r/r v predchádzajúcom mesiaci). Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

Investoři houfně přesouvají své peníze z aktivně spravovaných fondů do fondů pasivních čili indexových. Debata na téma aktivní versus pasivní investování není nová, opakovaně se vrací už několik desetiletí s tím, že střídavě mají navrch obě strany. Tentokrát se zdá, že vítězí pasivní investování, a trend přesunu peněz do pasivních fondů opravdu v posledních letech akceleroval. Co to pro nás znamená? Celá zpráva »

Najčastejším dôvodom, pre ktorý si ľudia berú spotrebný úver, je rekonštrukcia bývania, nasleduje vybavenie a zariadenie domácnosti a tretím najčastejším dôvodom je kúpa osobného auta. Tento rok si chce svoje bývanie, podľa prieskumu, vylepšiť každý tretí Slovák. Celá zpráva »