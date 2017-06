Vývoj cen komodit: Ropa (-0,48 %), zlato (+0,22 %)

Ropa (GCLQ7, QMQ7) -0,48 % na 43,3 USD za barel. Zemní plyn (GNGN7, QGN7) -0,31 % na 2,898 USD za mbtu. Zlato (GCGQ7, QOQ7) +0,22 % na 1246,2 USD za unci. Stříbro (GSIN7, QIN7) -0,01 % na 16,415 USD za unci. Měď (GHGN7) -0,22 % na 2,549 USD za libru. Kukuřice (ZCN7, XCN7) +0,2 % na 3,7075 USD za bušl. Pšenice (ZWN7, XWN7) -0,74 % na 4,69 USD za bušl. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.