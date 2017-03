Vývoj cen komodit: Ropa (+0,72 %), zlato (+2,58 %)

OPEC sa už tretí mesiac plní novembrovú dohodu o znížení produkcie. Je to však najmä zásluhou Saudskej Arábie, ktorá kompenzuje horšiu disciplínu ostatných krajín kartelu. Bez nej by dohodu nebolo možné dodržať. Má však postrannú motiváciu – blížiace sa IPO národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Celá správa »

Počet dolárových miliardárov vo svete vlani dosiahol rekordný počet 2257. Ich celkové bohatstvo dosiahlo osem biliónov dolárov, čo je o 16 percent viac ako pred rokom. Čísla vyplávajú z prieskumu Hurun Global Rich List 2017. Autori štúdie pripúšťajú, že svetových miliardárov môže byť v skutočnosti až päťtisíc, no mnohí radšej informácie o svojom bohatstve skrývajú. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

Fed zvýšil v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu s o štvrť percentuálneho bodu. Ide o druhé zvýšenie v priebehu jedného štvrťroku. Tento rok by mali nasledovať ešte ďalšie dve. Celá správa »

Češi jsou v naprosté většině konzervativní investoři. A přestože jsou schopni riskovat ztrátu nepojištěného rodinného domu, jakékoli kolísání hodnoty investice jim vyhání husí kůži. Jak změnit jejich pohled na dynamické investice? Celá správa »

Máme pre pred sebou ťažký týždeň. Prvou udalosťou, na ktorú sa upína pozornosť trhov je stretnutie komisie FOMC v stredu. Očakáva sa, že FED opäť zvýši sadzby o 25 bázických bodov, čo by bolo prvý krát od roku 2006, keď by došlo k viac ako jednému zvýšeniu v priebehu jedného štvrťroka. Okrem toho je to v kariére viacerých obchodníkov a finančných profesionálov po prvý krát, čo môžu byť svedkami série zvyšovaní sadzieb a uťahovania monetárnej politiky. Celá správa »

