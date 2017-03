Vývoj cen komodit: Ropa (-0,88 %), zlato (+0,61 %)

Ropa (GCLJ7, QMJ7) -0,88 % na 52,86 USD za barel. Zemní plyn (GNGJ7, QGJ7) +3,01 % na 2,912 USD za mbtu. Zlato (GCGJ7, QOJ7) +0,61 % na 1234 USD za unci. Stříbro (GSIK7, QIK7) +0,73 % na 17,87 USD za unci. Měď (GHGK7) -1,34 % na 2,6605 USD za libru. Kukuřice (ZCK7, XCK7) +0,46 % na 3,825 USD za bušl. Pšenice (ZWK7, XWK7) +1,43 % na 4,6 USD za bušl.František MašekFio banka, a.s.