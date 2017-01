Vývoj cen komodit: Ropa a zemní plyn (-1,6 %), pšenice (+1 %), měď (-0,7 %)

Ropa (GCLG7, QMG7) -1,61 % na 53,12 USD za barel. Zemní plyn (GNGG7, QGG7) -1,64 % na 3,231 USD za mbtu. Zlato (GCGG7, QOG7) +0,43 % na 1178,4 USD za unci. Stříbro (GSIH7, QIH7) +0,07 % na 16,53 USD za unci. Měď (GHGH7) -0,67 % na 2,529 USD za libru. Kukuřice (ZCH7, XCH7) +0,35 % na 3,5925 USD za bušl. Pšenice (ZWH7, XWH7) +1 % na 4,275 USD za bušl.Jan TománekFio banka, a.s.