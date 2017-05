Vývoj měnových párů: EUR/USD (+0,14 %), RUB/CZK (+0,57 %)

Články

Nadácia VÚB ocenila mladých ekonómov v súťaži Economicus. Hlavnú cenu v hodnote 10 tisíc eur získala práca autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár na tému „Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra“. Celá zpráva »

Klienti nahlasujú škody, ktoré spôsobili záplavy z prívalových dažďov v oblasti Liptova, Kysúc a východného Slovenska koncom apríla a začiatkom mája. Väčšina hlásení sa týka poškodenia nehnuteľnosti a domácnosti. Ponúkame preto niekoľko rád, ako postupovať pri nahlasovaní škody a ako neprísť o svoje peniaze. Celá zpráva »

Klienti slovenských bánk sa prvýkrát v meraní spokojnosti cez systém Staffino vyjadrili ku kvalite služieb poskytovaných bankami. Prezradili, s čím sú najviac nespokojní. Najväčší problém je podľa nich zastaralý a nepružný internet banking. Nasleduje neochota a neprofesionalita personálu a nevýhodnosť bankových produktov. Celá zpráva »

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá zpráva »

