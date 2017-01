Vývoj měnových párů: Euro vůči dolaru posiluje o 0,89 % na 1,0674

Máme za sebou pomerne turbulentný rok 2016 a pred každým investorom teraz stojí logická otázka, ako byť ziskový aj v tom novom roku. Aj keď na to nemá nikto zaručenú odpoveď, pokúsili sme ale nájsť niekoľko investičných tipov, ktoré sú hodné pozornosti. Celá zpráva »

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu. Celá zpráva »

Od nového roka pribudla slovenským podnikateľom nová možnosť formy podnikania. Ide o takzvanú Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Je určená najmä startupom, no výhodná môže byť aj pre ostatných začínajúcim podnikateľov. Takéto podnikanie by malo byť medzistupňom medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzením. Celá zpráva »

Minulý rok sa slovenskej ekonomike darilo celkom dobre, aj keď rast oproti predchádzajúcemu roku spomalil. V predchádzajúcom roku rástla ekonomika o 3,8 percenta, a to najmä pre výraznú podporu EÚ fondov. Očakáva sa, že priemer za minulý rok by mohol byť 3,3 percenta. Celá zpráva »

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky. Celá zpráva »