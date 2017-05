Vývojář her Activision Blizzard dosáhl rekordních výsledků za 1Q

05.05.2017 16:26

Herní studio Activision Blizzard představilo výsledky za 1Q a navýšilo výhled. Výsledky překonaly očekávání analytiků, ti však zároveň očekávali odvážnější výhled. Výsledky společnosti Activision Blizzard (ATVI) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Očištěné tržby (mld. USD) 1,20 1,09 0,90 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,31 0,21 0,23 Finanční výsledky Herní studio Activision Blizzard, které mimo jiné stojí za slavnými hrami StarCraft a Call of Duty, za první čtvrtletí zaznamenalo meziroční růst výnosů o pětinu. Rekordních výsledků tak dosáhlo na úrovni výnosů, zisku i provozního cash flow. Společnost překonala svůj výhled 15. kvartál v řadě. Počet uživatelů aktivních alespoň jednou za měsíc (MAU) dosáhnul 431 mil. lidí, 342 mil. lidí přinesla mobilní divize King, která stojí za hrou Candy Crush. Společnost investuje do potenciálu, který vidí v růstu her, ale i spotřebních produktech, reklamě a esportu, respektive v profesionálních hráčích počítačových her. „Věříme v příležitost další profesionalizace esportu, která by mohla mít v budoucnosti výrazný vliv,“ uvádí společnost v prezentaci k výsledkům. Výhled Společnost zvýšila výhled celoročních výnosů na 6,33 mld. USD (dříve očekávala 6,3 mld. USD), analytici očekávali 6,4 mld. USD. Očištěný zisk na akcii by měl místo dříve očekávaných 1,85 USD dosáhnout 1,88 USD, analytici projektovali 1,95 USD. Ve druhém čtvrtletí společnost očekává očištěný zisk na akcii ve výši 0,27 USD při výnosech 1,2 mld. USD. Analytici projektovali 0,32 USD, respektive 1,19 mld. USD. Activision Blizzard Inc (ATVI) +1,5 % na 53,9 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 40,6 P/E 37,3 Vývoj za letošní rok (%) +49,3 Očekávané P/E 27,5 52týdenní minimum (USD) 34,2 Prům. cílová cena (USD) 57,8 52týdenní maximum (USD) 54,8 Dividendový výnos (%) 0,6 Zdroj: Activision Blizzard, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.