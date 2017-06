Významný akcionář společnosti Rocket Internet prodal zbylou část podílu, chystá se IPO Delivery Hero

08.06.2017 14:36

Společnost Kinnevik prodala svůj zbývající 6,6% podíl za 217 mil. EUR v německém startupovém inkubátoru Rocket Internet. Společnost minulý týden oznámila IPO společnosti Delivery Hero.Dlouhodobý akcionář opouští loď Společnost Kinnevik prodej podílu odůvodnila tím, že se obě společnosti v posledních letech dostaly do stejného teritoria a v investicích si konkurovaly. Kinnevik již v únoru prodal přibližně polovinu svého podílu. Kinnevik i nadále drží podíl v některých společnostech, které Rocker Internet rozvíjí. Kinnevik poprvé investoval do Rocketu v roce 2009. V létě 2015 se však vztah společností začal horšit, když výkonný ředitel Rocket Internetu založil venture capital fond, který spolu s Rocketem investoval do rozvinutějších technologických společností. V minulém roce zástupci Kinneviku opustili správní radu Rocketu. Deník The Financial Times píše, že odchod Kinneviku, který byl po zakladatelích největším investorem, znamená velkou ránou pro důvěryhodnost německé společnosti. Akci Rocket Internetu se od IPO výrazně propadly kvůli pokračujícím ztrátám jeho startupů ale i obav ohledně metodiky jejich oceňování. Rocket Internet plánuje IPO společnosti Delivery Hero, která vlastní portál DámeJídlo.cz Společnost Rocket Internet minulý týden oznámila, že chystá vstup společnosti Delivery Hero, pod kterou spadá i portál DámeJídlo.cz, na burzu. Jedná se o první IPO společnosti z inkubátoru Rocket Internet od roku 2014, kdy se začaly obchodovat akcie společnosti Zalando. Spekulace se objevily také o IPO společnosti HelloFresh, která původně měla jít na trh již v roce 2015. Z IPO však sešlo kvůli vysoké ceně. Akcie společnosti Rocket Internet otevřely s 3,1% ztrátou, které nyní stahují. Rocket Internet SE (RKET) -1,2 % na 20,725 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 3,4 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +8,3 Očekávané P/E -- 52týdenní minimum (EUR) 15,1 Prům. cílová cena (EUR) 33,0 52týdenní maximum (EUR) 23,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.