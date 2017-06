Walgreens konkurenční síť lékáren Rite Aid nepřevezme, místo toho koupí část jejích prodejen

29.06.2017 18:06

Společnost Walgreeens Boots Alliance Inc. ustupuje od původního plánu převzít konkurenční společnost Rite Aid Corp., místo toho koupí část jejích provozoven.Od původního plánu bylo ustoupeno, místo toho Walgreens zaplatí 5,18 mld. USD a převezme 2 186 prodejen. Podle představitele společnosti Walgreens je tento plán mnohem jednodušší a méně kontroverzní. Zároveň by tato dohoda měla uspokojit FTC (Federal Trade Commision), která měla k původnímu plánu mnohé výhrady. Walgreens koupí pravděpodobně jen ty prodejny, ke kterým zřejmě FTC nebude mít výhrady. Pokud by k původnímu obchodu skutečně došlo, stal by se Walgreens nejsilnější společností obchodující s drogistickým zbožím z hlediska počtu prodejen. Současná dohoda je o třetinu menší. Finanční prostředky, které společnost Rite Aid tímto získá, budou využity na splácení dluhu. Walgreens zahájí převzetí během šesti měsíců, bude se jednat o postupný přechod. Původní plán počítal s prodejem 1200 prodejen řetězci Fred’s, jeho akcie (FRED) nyní oslabují o skoro 19 %. Akcie Walgreens (WBA) rostou o 0,2 %, Rite Aid (RAD) ztrácí 27 %. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.