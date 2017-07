Wall Street aktuálně roste, S&P 500 na nových maximech

25.07.2017 19:36

Americké akciové indexy se od začátku obchodování, vyjma téměř stagnujícího technologického Nasdaqu, pohybují v kladných číslech. S&P 500 tak posiluje o 0,41 % na 2480,07, dostává se na nová historická maxima a je to jeho první růst po třech poklesech v řadě. Bluechipový DJIA roste o 0,66 % na 21655,10 bodu. Pouze Nasdaq, jak zmiňujeme výše, po openu stagnoval, aktuálně mírně roste o 0,1 % na 6418,10. K dnešnímu nevýraznému výkonu technologického sektoru přispívají např. akcie technologického gigantu Alphabet (mateřská společnost Googlu), jenž klesají o 2,9 % na 952,3 USD či akcie výrobce pevných disků Seagate Technology oslabující dokonce o 15,2 % na 33,7 USD. Obě společnosti nepřesvědčily svými kvartálními výsledky hospodaření. Konkrétně, investoři u Alphabet negativně vnímají narůstající náklady, Seagate Technology zase zklamala slabšími výnosy a ziskovostí. Naopak dobré výsledky za 2Q 2017 představily řetězec rychlého občerstvení McDonald’s a producent těžké strojní techniky Caterpillar (ten navíc zvýšil výhled tržeb a zisku pro celý letošní rok). Akcie McDonald’s tak rostou o 4,5 % na 158,7 USD a akcie Caterpillar posilují o 6 % na 114,6 USD. Daří se ropě, jenž posiluje o slušných 3,2 % na 47,8 USD po informacích, že Saudská Arábie by mohla omezit exporty této suroviny. Na to reaguje celý energetický sektor, který přidává 1,7 % a je tak nejrůstovějším odvětvím. Posilují i ostatní komodity jako měď (+3,8 %) či stříbro (+0,3 %), což podporuje akcie producentů základních materiálů. Výrazně tak např. rostou akcie Freeport-McMoRan, a to o 15,1 % na 14,9 USD. Celý sektor základních materiálů aktuálně přidává 1,3 %.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.