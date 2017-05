Wall Street bez výrazných změn, energie pod tlakem

09.05.2017 20:51

Nová historická maxima u technologického Nasdaqu (6133 bodů) a širšího indexu S&P500 (2403,87b.) byla v úvodu seance opět dosažena. Následně se ale indexy posunuly níže k blízkosti včerejších závěrečných hodnot, tažené dolů sektorem energií na pozadí poklesu ceny ropy pod 46 USD/b. Relativně lépe se vede technologickému Nasdaqu (+0,3%), který se i přes ústup z rekordních hodnot drží v kladném teritoriu.Energie vévodí dnešnímu poklesu, když souhrnně ztrácí 0,8% v rámci indexu S&P500. Sektoru nepomáhají zvýšené projekce EIA ohledně produkce ropy v USA pro následující rok, která by dle odhadů měla dosáhnout 9,96 mil. barelů /den (odhad z předchozího měsíce hovořil o 9,9 mil.). V letošním roce by pak produkce měla dosáhnout 9,31 mil. barelů /den (vs. 9,22 mil. dubnový odhad) při pokračujícím otevírání nových vrtů. Nutno podotknout, že tyto údaje jsou citlivé na vývoj ceny ropy, proto v případě dalšího poklesu lze předpokládat zpomalování tempa otevírání vrtů ba dokonce zvrácení růstového trendu započatého loni v červnu. Negativnímu sentimentu nenahrávají ani zprávy z Libye o nejvyšší produkci za více než 2 roky, která dosáhla téměř 800 tis. barelů /den. To podkopává snahy zemí OPEC a přidružených nonOPEC států o stabilizaci ceny ropy prostřednictvím snižování těžebních kvót. V rámci S&P500 ztráty zaznamenávají i reality a komunikace (-0,6%) na pozadí růstu tržních sazeb po včerejším jestřábím komentáři členky Fedu L. Mesterové indikující téměř jisté zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání. Naopak nejlepší výkonnost předvádí sektor zbytných statků (+0,5%) Vedle sledování měnících se statistik historických maxim u indexů stojí za pozornost i posun „indexu strachu“ VIX na rekordně nízké úrovně. Dnešní minimum na úrovni 9,56 znamená nejnižší úroveň za více než 10 let a dokládá tak nebývale pozitivní tržní sentiment bez známek nejistoty a volatility. V tomto prostředí, které nepamatuje po mnoho měsíců výraznější tržní korekci, je vhodné nezapomínat na fundament společností ruku v ruce s monitoringem jejich překoupenosti. Slabá "rychlokvašková" jména a trvající růstové momentum pak náhle dokáží udělat „díru“ v nejednom portfoliu. Index S&P 500 -0,03 % na 2398,6 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zbytná spotřeba +0,5 % Energie -0,8 % Průmysl +0,2 % Reality -0,6 % Informační technologie +0,2 % Telekomunikace -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Marriott International (MAR) +6,4 % Sealed Air Corp (SEE) -7,6 % United Continental Holdings (UAL) +5,4 % TEGNA (TGNA) -6,9 % American Airlines Group (AAL) +5,1 % International Flavors & Fragrances (IFF) -5,7 % Under Armour (UAA) +3,8 % TransDigm Group (TDG) -5,4 % Under Armour (UA) +3,7 % Discovery Communications (DISCA) -3,7 % David Lamač, Fio banka, a.s.