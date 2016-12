Wall Street bez výrazných změn

29.12.2016 21:16

Hlavní americké indexy se udržují v blízkosti včerejších zavíracích hodnot, přesto se ale v průběhu seance posunuly mírně do záporného teritoria po silnějším openu. Na trzích je v závěru roku patrná opatrnost investorů po silném rally od výsledků amerických voleb.Inkaso tučných zisků registrují především finanční společnosti, dominující dnešnímu poklesu v rámci indexu S&P500 (souhrnně -0,7%). Sektoru nenahrává ani pokles tržních výnosů, když výnos referenčního 10letého dluhopisu koriguje zpět pod hladinu 2,5% (aktuálně 2,479%) a současně i pod úroveň 50D klouzavého průměru, naposledy viděno v den Trumpova vítězství. Vedle růstu ceny bondů posiluje i “bezpečný přístav” drahých kovů. Zlato zpevňuje o 1,2% s návratem nad 1150 USD/oz, daří se i stříbru se ziskem 0,8% na 16,12 USD1/oz. Na špici se tak mezi S&P500 firmami dostaly akcie těžaře Newmont Mining (NEM +6,7%). Mezi akciemi se logicky dnes nejlépe vede defenzivním – dividendovým – sektorům v čele s utilitami, posilující o 1,5%. Telekomunikace pak přidávají 0,6%. Příznivý den zažívají i realitní společnosti (souhrnně +1%). Aktivita investorů koresponduje s tržními zvyklostmi, když dle agentury Bloomberg dosahuje 60% objemu v předchozích 30 dnech. Index S&P 500 -0,03 % na 2249,2 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,5 % Finanční sektor -0,7 % Reality +1 % Energie -0,3 % Telekomunikace +0,6 % Zbytná spotřeba -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Newmont Mining Corp (NEM) +6,7 % Arconic (ARNC) -2,4 % Digital Realty Trust (DLR) +2,5 % Chipotle Mexican Grill (CMG) -2,4 % Entergy Corp (ETR) +2,0 % Fifth Third Bancorp (FITB) -2,3 % Allergan (AGN) +2,0 % Qorvo (QRVO) -2,1 % Exelon Corp (EXC) +1,8 % Seagate Technology (STX) -2,0 % David Lamač, Fio banka, a.s.