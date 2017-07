Wall Street dnes posilovala, S&P 500 a Nasdaq uzavřely na nových maximech

25.07.2017 22:10

Americké akciové indexy se od začátku obchodování, vyjma téměř stagnujícího technologického Nasdaqu, pohybovaly v kladných číslech. S&P 500 nakonec uzavřel silnější o 0,29 % na úrovni 2477,08, dostal se na nová historická maxima a zaznamenal první růst po třech poklesech v řadě. Bluechipový DJIA vzrostl o 0,47 % na 21613,43 bodu. Prakticky po celý den stagnující Nasdaq nakonec uzavřel na hladině 6412,17 (+0,02 %), nicméně i to stačilo na nové zavírací maximum. Dnes se dařilo ropě, posílila o slušných 3,3 %. To podpořilo celý energetický sektor, jenž patřil s 1,3% ziskem k nejrůstovějším odvětvím. Naopak vcelku nevýrazné byly technologie (v rámci indexu S&P 500 ztratily 0,2 %), když např. společnosti Alphabet (-3 %) či Seagate Technology (-16,5 %) nepřesvědčily svými kvartálními výsledky hospodaření.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.