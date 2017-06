Wall Street klesá díky technologickým akciím

15.06.2017 20:40

Americkým akciovým trhům se již čtvrtý z posledních pěti obchodních dnů příliš nedaří. Trhy tráví včerejší zvýšení federálních sazeb a plány na redukci tučné bilance FED. Ze zvýšení sazeb a možná lehce překvapivého jestřábího vyjadřování Janet Yelen těží dolar, který dnes posíli o více než procento na páru s EURem k hodnotě 1,115. Ze zvýšení sazeb, ale především možnosti rychlejšího utahování měnové politiky nemají radost akcie. A to takové akcie, které v posledních měsících nejvíce přispěly k rekordům na indexech. Mluvíme o technologiích, zvláště pak o gigantech typu Microsoft, Alphabet nebo Facebook jimž vyšší sazby mohou uškodit asi nejvíce. Sektor technologií odepisuje téměř procento. Vinou ceny ropy u sedmiměsíčních minim se nedaří ani sektoru základních materiálů. Ten byl lídrem výprodejů i v Evropě. V rámci dne byla reportována pravidelná makrodata. Průmyslová produkce, žádosti o nezaměstnanost ani index spotřebitelského komfortu však neměly na trhy zásadní dopad. Amerika pozorně sleduje i politické události ve Washingtonu, kde probíhají slyšení ohledně možného ovlivňování voleb ze strany Ruska. Z jednotlivých titulů si všímáme spíše těch, kterým se nedaří. Katastrofu zažívá řetězec Kroger, který snížil výhled. Akcie klesají o pětinu. Společně s Krogerem se nedaří i dalším firmám ze stejného segmentu maloobchodu jako třeba Whole Foods nebo Sprouts Farmers. Prudce klesá výrobce hraček Mattel, kde došlo k několika snížení cílových cen od analytiků. Index Dow Jones -0,17 % na 21338,97 b.Index S&P 500 -0,43 % na 2427,54 b.Index Nasdaq Composite -0,82 % na 6143,822 b. Index S&P 500 -0,43 % na 2427,54 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,7 % Základní materiály -0,8 % Utility +0,4 % Informační technologie -0,8 % Průmysl +0,2 % Zbytná spotřeba -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna H&R Block (HRB) +2,1 % Kroger (KR) -19 % Extra Space Storage (EXR) +2,0 % Mattel (MAT) -7,9 % XL Group (XL) +1,9 % Whole Foods Market (WFM) -7,0 % Navient Corp (NAVI) +1,9 % Nucor Corp (NUE) -6,6 % Iron Mountain (IRM) +1,7 % Under Armour (UAA) -4,1 % Martin VarechaFio banka, a.s.